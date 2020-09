Piero Chiambretti ricorda la perdita della madre a Verissimo, è in lacrime

Piero Chiambretti ospite alla prima puntata di Verissimo si lascia andare a un pianto commovente, in memoria della madre persa qualche mese fa

Oggi riprende il programma delle interviste Verissimo con Silvia Toffanin, il primo ospite è Lapo Elkann seguito da Piero Chiambretti che scoppia in lacrime. In memoria della madre perduta a causa del Coronoavirus. Durante l’emergenza Piero si era ammalato e con lui la madre che viveva insieme al conduttore. Purtroppo la mamma già anziana non si è ripresa dalla malattia e lo ha lasciato. L’uomo in lacrime confessa che è stato per lui un momento molto difficile e che gli ha fatto capire che siamo appesi a un filo. Confessa di aver toccato il fondo con questa vicenda.

L’incubo di Chiambretti e la seconda vita che gli ha dato sua madre

Entrambi ricoverati nello stesso ospedale, ma la madre si è aggravata subito e lui non ha nemmeno potuto vederla e stargli vicino. Dopo due giorni la sua situazione è peggiorata drasticamente e i medici hanno comunicato a Chiambretti che se l’avessero lasciata dormire non avrebbe sofferto. Per lui è stata sicuramente la cosa più terribile che potesse capitargli. Racconta anche che nella notte in cui sua madre è mancata, lui è guarito invece. Il conduttore vede l’accaduto come sua madre che gli dona la vita per la seconda volta.

Piero, che da quest’anno riprenderà la conduzione di Tiki Taka è contento per l’opportunità ma sarà la prima volta che andrà in onda senza la sua spettatrice preferita, sua madre. Chiambretti però molto teneramente dice che lei è comunque sempre con lui con lo spirito e il cuore. Purtroppo moltissime altre persone hanno vissuto la stessa situazione quest’anno senza poter supportare i loro cari. Un ingiustizia che rimarrà sempre nelle loro menti.

