Harry Styles. Non solo musica, nuovo ruolo in un prossimo film

Harry Styles. L’ex cantante degli One Direction, lanciatissimo nella sua carriera da solista, sembra volere di più. Non solo musica, si aprono di nuovo le porte del cinema

Ci ha fatti ballare per tutte l’estate con la sua nuova hit Watermelon Sugar, canzone il cui video ha raggiunto quasi 109 milioni di visualizzazioni su YouTube in pochissimi mesi.

Harry Styles, ex membro della boy band inglese One Direction, lanciato nella sua carriera da solista ottiene sempre più consensi. Seguito da fan in tutto il mondo, è sempre più sedotto dal mondo del cinema che lo vuole attrarre a sè a tutti i costi. Lui di certo non si tira indietro.

Apparso per la prima volta sul grande schermo nel 2017 in Dunkirk (diponibile su Netflix Italia) del celebre regista Christopher Nolan (adesso nelle sale con Tenet), lo ritroveremo in Don’t Worry, Darling. L’ex cantante degli One Direction sostituirà Shia LaBeouf, il quale ha dovuto rinunciare al ruolo per impegni pregressi.

LEGGI ANCHE -> “Cinema Samuele”, il nuovo album di Samuele Bersani: rivelata la tracklist

Harry Styles in Don’t worry, Darling, nuovo film di futura uscita