“Cinema Samuele”, il nuovo album di Samuele Bersani: rivelata la tracklist

Samuele Bersani sta tornando: il cantautore dopo aver annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo progetto discografico, “Cinema Samuele”, ne rivela la tracklist

Uscirà il prossimo 2 ottobre il nuovo album di Samuele Bersani, a distanza di sette anni dal suo ultimo progetto. Con “Cinema Samuele“, così si intitola il disco, il cantautore vuole raccontare la vita dal proprio punto di vista, buttando nero su bianco i suoi pensieri e trasformandoli in canzoni. Una delle sue maggiori qualità come artista è proprio la sua capacità di scrivere delle vere e proprie storie in musica.

La tracklist di Cinema Samuele

“Vi porto dentro il cinema della mia testa“, ha annunciato Bersani. Il pubblico dovrà solo mettersi comodo e ascoltare. Ed è proprio così che lo immagina il cantautore. “Con il biglietto in tasca e i pop-corn in mano, ad aspettare che al buio della sala un’emozione nuova dia colore ai pensieri. E su quelle poltrone di velluto rosso decida di fermarsi comoda ad ascoltare“, queste le sue parole accompagnate dall’annuncio della tracklist dell’album. Saranno dieci le tracce che comporranno “Cinema Samuele“:

1 – Pixel

2 – Il tiranno

3 – Mezza bugia

4 – Il tuo ricordo

5 – Harakiri

6 – Le abbagnale

7 – Con te

8 – Scorrimento verticale

9 – L’intervista

10 – Distopici (ti sto vicino)

Descritte come delle vere e proprie “sale“, ognuna di queste tracce racconterà una storia a sé proprio come denota anche la copertina. Realizzata dall’artista Paolo De Francesco la sagoma di Samuele Bersani si compone di simboli e stanze, tra luci e ombre. Speranze, come la scritta “Andrà tutto bene“, si intrecciano alla realtà e alla sofferenza, rappresentata ad esempio dall’orologio della Stazione di Bologna fermo sull’orario dell’esplosione della bomba esplosa nel 1980.

Samuele Bersani è pronto a fare ritorno e lo farà sette anni dopo la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico, “Nuvola numero nove“, che ottenne la prima posizione nelle classifiche di vendita. Il 2 ottobre il pubblico potrà finalmente ascoltare nuovi inediti di uno dei cantautori italiani più amati.

