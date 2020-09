Elisabetta Gregoraci, ospite del salotto di Silvia Toffanin, si è raccontata e ha parlato dell’ex marito Flavio Briatore e della sua entrata al Grande Fratello Vip

Oggi, sabato 12 settembre, tornerà Silvia Toffanin con Verissimo alle ore 16 su Canale 5. La conduttrice per la prima puntata si è assicurata già nomi interessanti, da Lapo Elkan a Piero Chiambretti. Tra gli ospiti anche Elisabetta Gregoraci che sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. Durante l’intervista la showgirl ha parlato molto anche del suo rapporto con Flavio Briatore e degli ultimi avvenimenti che lo hanno coinvolto.

Elisabetta Gregoraci: “Per Flavio ho sofferto molto, ha commesso tanti errori”

Elisabetta Gregoraci si è raccontata a cuore aperto parlando del suo passato e del suo presente. Tra gli argomenti trattati si è parlato anche dell’ex marito Flavio Briatore, con il quale è stata legata per tredici anni e dal cui rapporto è nato anche un figlio, Nathan. “Nonostante il matrimonio sia finito rimane ancora un grande affetto“, ha dichiarato l’ex modella, che sottolinea pero’ quanto abbia sofferto a causa dell’imprenditore. “Nella nostra relazione gli errori più grandi li ha commessi lui, questo l’ho capito quando ormai era tardi“, ha ammesso, dichiarando di essersi quasi annullata per stare accanto a lui. Nonostante siano separati da anni, a unirli c’è sempre Nathan e questo varrà per sempre. “Lui lo sa che potrà comunque sempre contare su di me“, conclude.

Prima di escludere ogni ritorno di fiamma, la conduttrice le chiede un commento su quanto è accaduto a Briatore, risultato positivo al Coronavirus e le successive polemiche che ne sono nate. “Io lo sgrido, perché non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte dovrebbe tacere“. Non si sbilancia oltre sull’argomento, ma sembra abbia voluto prendere le distanze dai suoi comportamenti.

Elisabetta Gregoraci farà parte del cast del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 14 settembre. Briatore non era contenta di questa sua scelta, ha ammesso, ma lei è rimasta ferma nella sua decisione. “Volevo fare quest’esperienza“, dice, “sono agitata ma davvero felice di iniziare quest’avventura“. Per l’intervista completa l’appuntamento è su Canale 5 con Verissimo.

