Riapertura scuola, il messaggio del Premier Conte agli studenti – DIRETTA

Il Premier Giuseppe Conte ha deciso di rivolgere un messaggio agli studenti ed a tutta la popolazione scolastica in vista della riapertura di domani.

Video messaggio per l'avvio della scuola Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale per l’avvio di questo nuovo anno scolastico Gepostet von Giuseppe Conte am Sonntag, 13. September 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto mandare, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, un messaggio agli studenti, genitori, insegnanti ed a tutta la popolazione scolastica. Domani, lunedì 14 settembre, infatti, è prevista l’apertura del nuovo anno nonostante le numerose diatribe e le ancora insistenti perplessità da parte di alcuni esponenti politici e scettici scienziati.

“Lunedì si torna a scuola, in gran parte del nostro Paese. Il rientro a scuola – ha spiegato il premier- è davvero importante. Ci saranno disagi e difficoltà, sopratutto all’inizio. La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall’attuale pandemia. Ma voi studenti dovete fare la vostra parte e rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e quella dei vostri cari. Saluto anche agli insegnanti che ringrazio per il lavoro svolto durante il lockdown con la didattica a distanza. Ringrazio i genitori e tutto il personale scolastico che hanno lavorato tantissimo in vista della riapertura. Saremo al vostro fianco anche nei prossimi giorni e nei prossimi mesi“

“Cari studenti vi auguro di vivere ed affrontare un anno scolastico con fiducia ed entusiasmo. Impegnatevi nello studio, migliorerete voi stessi“

IN AGGIORNAMENTO

Leggi anche —> Coronavirus: il ministro Speranza rassicura sul vaccino

Leggi anche —> Covid19. Riprende la sperimentazione del Vaccino Astrazeneca