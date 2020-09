Allerta cosmetici: quali non bisognerebbe mai usare

Per la maggior parte delle donne il trucco è essenziale, ma attenzione all’utilizzo di alcuni cosmetici. Ecco quali sono gli ingredienti killer

In Italia e nel mondo per la maggior parte delle donne truccarsi è fondamentale. C’è il trucco per l’occasione, più elegante e vivo, o quello per il tempo libero o perché no, quello per il lavoro. Ma in ogni situazione è necessario fare attenzione agli ingredienti dei cosmetici che spesso fanno male alla pelle e diventano così dei killer della nostra bellezza. Bisogna quindi capire, prima di comprare i trucchi, quali sono quelli da eliminare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Masterchef, che fine ha fatto Rachida? Ecco com’è oggi – Foto

Cosmetici, attenzione agli ingredienti