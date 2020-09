Incidente mortale: 17enne perde la vita mentre raggiunge i genitori

Incidente mortale per una 17enne di San Donà. Sara ha perso la vita mentre raggiungeva i genitori in spiaggia: era a bordo della Punto guidata da un amico.

Oggi Sara avrebbe affrontato il primo giorno di scuola dopo mesi di lockdown. Il primo della quarta liceo, un anno importante, durante il quale avrebbe raggiunto la maggiore età. Invece, i suoi genitori preparano i funerali: la sua vita è stata spezzata da un incidente fatale.

É successo ieri mattina alle 8.30, sulla strada che da San Donà porta a Jesolo. Sara Ruffato, una 17enne di Camposampiero, in provincia di Padova, era a bordo di una Fiat Punto guidata dal suo amico Davide, anche lui ferito.

Leggi anche -> Incidente in scooter sull’autostrada A10: 58enne perde la vita

I due erano in viaggio per raggiungere i genitori di lei, per godersi l’ultimo giorno di relax prima dell’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, mentre viaggiavano tranquilli verso la spiaggia, si sono schiantati contro un veicolo che trasportava altre auto su un carrello. A bordo due uomini di origine rumena, anche loro rimasti feriti nell’impatto.

Incidente mortale: per Sara non c’è stato niente da fare

Leggi anche -> Schianto in scooter nella notte: muore giovane promessa del calcio

Lo scontro è avvenuto poco prima del ponte del Granatieri sul Piave, su una bretella di San Donà di Piave. Per la giovane non c’è stato nulla da fare: Sara è morta sul colpo.

L’intero tratto di strada che collega San Donà a Jesolo è stato chiuso al traffico per tutta la giornata di ieri. Attualmente è in corso la ricostruzione dell’incidente: la dinamica dell’impatto è ancora poco chiara.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.