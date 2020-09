Itziar Ituño, l’Ispettore Murillo di nuovo sul set. Più bella che mai – FOTO

Comunque Itziar Ituño è tornata a vestire i panni dell’ispettore Murillo nella quinta stagione de La Casa di Carta. L’attrice spagnola è più bella che mai.

Bella e coraggiosa oltre ogni aspettativa, Raquel Murillo (il personaggio interpretato da Itziar Ituño) è diventata ben presto uno dei personaggi più amati de La Casa di Carta. L’abbiamo vista tener testa al Professore e innamorarsi di Sergio Marquina, per poi scoprire che i due erano la stessa persona. L’abbiamo vista unirsi alla Banda, lottare per proteggere la sua famiglia, guardare in faccia la morte e poi uscirne illesa, fino ad atterrare sul tetto della Banca di Spagna nell’ultima puntata della quarta stagione.

Da quando Itziar Ituño è tornata sul set, il cast ha riacquistato una delle sue pedine di maggior valore. L'attrice è più bella che mai e commemora il suo ritorno con alcuni scatti che la ritraggono più bella che mai.

Itziar Ituño, L’Ispettore Murillo torna sul set