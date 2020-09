Reazione di Totti alle parole di Ilary: c’è una donna incinta in questa casa

Ilary Blasi annuncia a suo marito che in casa c’è una donna incinta, la reazione dell’ex capitano è sorpresa

Visualizza questo post su Instagram 8 agosto ,giornata internazionale del gatto 2020……DONNA PAOLA Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 8 Ago 2020 alle ore 1:12 PDT

Ilary Blasi fa l’annuncio di un lieto evento nelle stories di Instagram, confessa che in casa c’è una donna incinta e chiede al marito di indovinare di chi si tratta. Totti appare confuso e sorpreso, allora la moglie lo aiuta e gli chiedi: “Hai capito chi è la donna incinta, non so non ti vengono dei dubbi”. In sottofondo poi si sente la dolce vocina della figlia piccola Isabel che svela il mistero, “Una donna incinta, è Paola”. Ebbene sì Paola il loro gattino che è un Sphynx la razza di gatti senza pelo, è incinta aspetta dei cuccioli. Successivamente Ilary Blasi mostra nelle stories il video dell’ecografia della sua gatta. E poi riprende Totti con in braccio Paola che si prende le coccole dal padrone.

La gatta è la protagonista di casa Totti

Visualizza questo post su Instagram Vi presento Donna Paola😍 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 8 Dic 2019 alle ore 9:19 PST

La gatta Paola è entrata in casa Totti a dicembre del 2019 quando la Blasi ha condiviso una foto con il nuovo membro della famiglia. I follower hanno cominciato a commentare il fatto che fosse un gatto senza pelo e che non era affatto bello, che assomigliava ad un pipistrello. Ilary ovviamente non ha mai risposto a questi commenti cattivi, infondo deve piacere a lei non agli utenti di Instagram. Oggi Paola, la gatta è la protagonista delle gag di casa Totti. Sono diversi giorni infatti che la Blasi riprende la gatta mentre fa delle marachelle.

L’ultima è davvero divertente, Paola rincorre un topolino e ci gioca ma per un attimo ci sono stati momenti di terrore. Si sa che la natura del gatto è di cacciare il topo, pertanto ad un certo punto nel video della Blasi si vede il suo gatto che afferra con i denti il povero topolino.

Visualizza questo post su Instagram Io e te….❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 4 Set 2020 alle ore 11:26 PDT

Il popolo di Instagram si è indignato immediatamente accusando Ilary, tutti si chiedevano che fine avesse fatto il topolino. Ilary in un altra storia ha poi rassicurato i follower dichiarando che il topolino stava benissimo e che Paola ci aveva solo giocato un pochino. Ora la gatta è incinta e arriveranno altri piccoli gattini ad intrattenere casa Totti.

