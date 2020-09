Sabrina Salerno, seno in primo piano con top in pizzo, spettacolo-FOTO

Sabrina Salerno in spiaggia con un costume bianco che esplode davanti fa una richiesta speciale a tutti

Visualizza questo post su Instagram Scusate… visto com’è andata l’estate… possiamo tornare a Giugno?!? Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 14 Set 2020 alle ore 12:03 PDT

La Salerno vuole prolungare l’estate, chiede se è possibile tornare a Giugno vista come è andata l’estate quest’anno. Come dire di no ha una richiesta del genere, penso che in molti sarebbero contenti di ricominciare da capo con le passeggiate al mare, i bagni al tramonto e le giornate infinite dell’estate. La showgirl si trova a Treviso dove ha trascorso la maggior parte delle sua vacanze. Su Instagram ha condiviso moltissime foto in bikini questa estate mentre si rilassava in spiaggia o a bordo piscina a volte con un bicchiere di spumante.

Ieri ha comunicato nelle stories che la pacchia però è finita, il figlio è tornato a scuola e di conseguenza si torna alla quotidianità. Pertanto ci sono i doveri di mamma a cui adempiere come lei stessa ha mostrato sempre nelle stories, è il momento di relegare i libri di scuola del figlio.

L’esperienza a Sanremo ha riportato alla luce vecchi successi

Visualizza questo post su Instagram Sono come sono… prendere o lasciare… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

L’anno scorso la Salerno è stata scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 dell’ultima serata. Come molti altri suoi colleghi anche lei dunque è salita sul palco come presentatrice e come cantante in gara in passato. La sua performance in cui ha cantato la celebre canzone Boys successo degli anni ’90, è stata formidabile. Sembra che il tempo non sia passato, la cantante ha mostrato la stessa energia del passato e una forma fisica perfetta nonostante abbia 52 anni.

Visualizza questo post su Instagram Performing in Sanremo… @francomiseria_official 🙏 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 9 Feb 2020 alle ore 11:59 PST

Si è presentata in total black indossando pantaloni in pelle e un fraque fatto di paiettes che brillava all’impazzata. D’altronde per una star come la Salerno è il look ideale. La performance con i suoi “boys” è stata altrettanto fantastica, ha coinvolto tutti e questo dimostra che le hit vecchie e nuove che siano, hanno sempre successo nel corso degli anni.

