Annalisa, pantaloni in pelle stretti, forme bellissime. Senza fiato-FOTO

Annalisa a Milano sfoggia un look da rock star

La cantante si trova a Milano per lavoro, sta promuovendo il suo nuovo album Nuda. Dove essere pronto a marzo ma per via dell’emergenza Covid tutto è stato posticipato. In questo periodo che ha avuto in più per perfezionarlo, la cantante l’ha reso migliore rispetto a come era a Marzo. Il 18 settembre uscirà ufficialmente l’album. Per la cantante è il settimo album che esce.

Dal nome dell’album Nuda appunto, già è chiaro che Annalisa vuole mettersi a nudo mostrando le sue fragilità e quello che c’è oltre ciò che la gente vede. Il suo mettersi a nudo riguarda non solo il lato umano ma anche il lato artistico, come spiega lei stessa. Vuole mostrarsi senza filtri ai suoi fan, vuole mostrare ogni lato non solo quello bello come siamo abituati a fare in questi ultimi tempi. Annalisa è la stessa che vediamo sul palco e nella vita privata, è questo il messaggio che deve passare.

Ogni ospite nell’album di Annalisa, rappresenta un simbolo

I brani dell’album sono 13 e ci sono quattro collaborazioni con nomi della musica che spiccano. Abbiamo infatti un feat con J-Ax, Achille Lauro, Rkomi e Chadia Rododriguez. I duetti fanno apparire due lati, uno che è quello di Annalisa e uno è rappresentato dall’ospite. Ognuno di questi ospiti dunque rappresentare un lato importante che Annalisa vuole far emergere nella sua musica. Chadi ad esempio è il simbolo dell’emancipazione femminile, sopratutto nel lavoro. Annalisa sostiene che oggi ancora troppe volte le donne debbano lavorare più duramente per essere credibili e per dimostrare il loro valore. Perciò è importante parlarne. J-Ax invece è la rappresentazione dell‘affermare il proprio essere oltre le convinzioni e i luoghi comuni. Achille d’altro canto porta avanti il significato di follia nella musica e divertimento. Infine Rkomi rappresenta la delicatezza nel parlare di temi forti e pesanti.

In questo album dunque ci aspettiamo un Annalisa combattiva, che vuole dimostrare e che si batte per ciò che è giusto. Come ha fatto recentemente prendendo posizione contro gli assassini di Willy Monteiro, sollecitata dal collega Ghali che ha incitato i colleghi a parlare e a chiedere giustizia.

Per l’uscita dell’album in collaborazione con Mondadori Store, è stato programmato il “Nuda” Release Party, che si terrà il 17 settembre alle 21.30. La cantante presenterà il suo nuovo album e si esibirà coinvolgendo anche il pubblico in uno showcase, dove risponderà a delle domande in live.

