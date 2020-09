Beautiful, anticipazioni puntata 17 settembre: la notte di Hope e… Liam

Beautiful, anticipazioni: fine del matrimonio non significa fine dei guai. Thomas è pronto ad affrontare la prima notte di nozze, ma Hope ha altri piani.

Aria tesissima a Beautiful, dove Hope e Thomas sono appena convolati a nozze, non senza qualche intoppo. Il corteggiamento è stato lungo e disseminato di sotterfugi e la cerimonia è stata interrotta dalla piccola Phoebe, che ha chiamato Hope “mamma”. Il gelo è sceso sulla cerimonia, che tuttavia è proseguita. In pochi credevano che quel fatidico “sì” sarebbe arrivato e invece è stato così: Hope e Thomas si sono giurati amore eterno davanti a Carter. Ciò che nessuno dei due sa, tuttavia, è che Liam ha origliato un accesa discussione tra Thomas e Flo e adesso sa che il giovane Forrester nasconde un segreto. Nel frattempo i neo-sposi si apprestano a vivere la loro prima notte di nozze… ma, ancora una volta, nulla va come programmato.

Beautiful, anticipazioni: Liam consola Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope non si sente affatto pronta a trascorrere la notte con Thomas. Anzi, riesce addirittura ad ammettere che forse non lo sarà mai. Thomas, che aveva promesso di aspettarla fin quando avrebbe voluto, è fuori di sé. Hope sfugge alla sua presa e chiama Liam. I due passano l’intera notte a parlare e il giovane Spencer si lascia sfuggire di amarla ancora.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che Flo trova conforto nella madre, la quale le raccomanda di non rivelare mai a nessuno il suo segreto. La ragazza non sa che fare, ma nel dubbio svia le insistenti domande di Wyatt.

