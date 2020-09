Melissa Satta irresistibile in giro per Milano: guardate che gambe – FOTO

Melissa Satta passeggia nel centro di Milano, l’ex velina con un abbigliamento semplice ma più sexy che mai: gambe da favola

E’ tornata già da un po’ a Milano, alle sue attività, Melissa Satta. Conclusa purtroppo per l’ex velina la bella stagione, che si è goduta con lunghe vacanze nella sua Sardegna, da dove aveva dovuto stare lontano per molto tempo, anche a pausa della pandemia. La showgirl e modella non ha mai nascosto quanto fosse forte il legame con la terra d’origine, rivendicato anche nel corso del lungo lockdown. Dunque, il ritorno ‘a casa’ è stato particolarmente sentito, e celebrato con numerosi post su Instagram. Post dove, ovviamente, abbiamo potuto vederla al meglio della sua forma. Foto a ripetizione in cui, in costume, ha fatto davvero perdere la testa ai propri followers.

Melissa Satta in giro per strada, in gonna e maglietta fa faville