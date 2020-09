Serena Garitta, nuovo look di eleganza vertiginosa: il successo ad un passo – FOTO

Un nuovo e perforante look copre di nuove ambizioni la conduttrice, ex gieffina, Serena Garitta. Eleganza chic per i fan choccati da una discesa vertigionsa

E’ bastato poco per rimettere in sesto la notorietà di una predestinata del mondo dello spettacolo. Parliamo di Serena Garitta, conduttrice e vincitrice dell’ex Grande Fratello, che ha fatto della sua personalità un “rispolvero” tra le sorprese dei fan.

Non ci vuole molto impegno per ricordare il sorriso, il coraggio e la vivacità di una ragazza con il “fuoco” dentro come Serena. Tutti ingredienti che hanno fatto di lei, una donna di successo, una volta uscita da quella casa di “scatenati”.

Nella sua vita può vantare di una Laurea in Scienze Motorie, ma la fama al pubblico, Serena se l’è conquistata a suon di carattere, finendo persino sulle frequenze giornalistiche dello spettacolo del wrestling.

A distanza di anni di professioni sporadiche e saltuarie, Serena è risucita a risalire a galla, in tv, grazie all’invito di Barbara D’Urso, che l’ha voluta tra le sue fila, come opinionista di programmi sul Gossip.

Serena Garitta, fascino primordiale su Instagram: danzatrice del ventre