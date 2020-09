Belen, irresistibile sul set: “Ma quanto sei bella”, super scollatura – FOTO

Belen Rodriguez da schianto, la showgirl sudamericana alle prese con una lunga giornata di lavoro: nelle stories di Instagram è bella da paura

Nonostante i momenti difficili e nonostante spesso le cronache del gossip parlino di lei in maniera non esattamente lusinghiera, Belen Rodriguez va avanti a testa alta. E’ stato un anno difficile per la showgirl argentina, che si è separata nuovamente da Stefano De Martino. La sudamericana avrebbe già trovato un nuovo amore (Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, secondo i rumours alimentati anche da lei in prima persona), la qual cosa le è costato anche qualche commento non proprio elegante da parte della community del web. Ma a giudicare dal contenuto generale dei post sul suo profilo Instagram, non se ne cura e va avanti per la sua strada.

Belen Rodriguez, fascino seducente: la scollatura attrae