Karina Cascella il vestitino è da brividi, inguinale al punto giusto-FOTO

La showgirl Karina Cascella condivide uno scatto su Instagram in cui appare in un abitino a fiori scosciato, è in ottima forma. Nella didascalia scrive un messaggio importante rivolgendosi ai giovani. La Cascella porta l’attenzione su un comune problema, ossia sul fatto che in ogni modo in cui appariamo non va mai bene alla gente. Se cambiamo taglio di capelli, se non lo cambiamo mai, se siamo alti o se siamo bassi non va mai bene. E allora il segreto secondo Karina è semplicemente fregarsene del giudizio degli altri.

Alcune parole del suo post sono:”E sei bassa, e sei ingrassata, e metti le gambe così, e taglia i capelli anzi no, tienili lunghi…mi rivolgo a voi ragazzi più giovani, ascoltate un consiglio. Quando si comportano così anche con voi, fregatevene! Andate avanti per la vostra strada, senza farvi influenzare in maniera negativa dai pareri degli altri”.

Oggi c’è tanta cattiveria ma Karina Cascella stimola ad avere pensieri positivi

La Cascella vuole indurre i giovani a pensare positivo, e a non abbattersi ogni volta che qualcuno li critica o li giudica. L’influencer dice:” Oggi in questo mondo, regna tanta cattiveria, ma i pensieri positivi, fanno sempre bene e scaldano i cuori. Portate avanti quelli e portate avanti voi stessi, in qualunque modo vogliate essere”. Un richiamo ad essere se stessi ed accettarsi per ciò che si è senza cercare l’approvazione degli altri, che in ogni caso non avremmo.

Tutta questa perfezione che la gente vuole vedere nei loro modelli di riferimento non esiste e non bisogna cercarla, essere se stessi è ciò che ci rende unici e inimitabili. Altrimenti saremmo una catena di montaggio, tutti in serie e tutti uguali. Quindi brava Karina che diffondi messaggi positivi ai giovani e non solo.

