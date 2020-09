Anna Tatangelo incandescente. Nella sua istories è rossa fiammante-FOTO

Anna Tatangelo condivide nelle stories un momento di relax mentre è in studio di registrazione, indosso ha un body che lascia intravedere tutto

La cantante Anna Tatangelo appare sempre più sensuale su Instagram. Anche mentre è a lavoro scatta il selfie focoso. La Tatangelo è in studio a registrare ma ne approfitta della pausa per coricarsi due minuti e scattare una foto per i suoi follower. La cantante ha debuttato con il suo nuovo singolo Guapo, qualche settimana fa sul palco di Battiti Live al fianco del suo collaboratore Geolier. La canzone è stata un successo, tutta l’estate è andata in radio. In molti hanno apprezzato questo cambiamento nello stile sonoro della ex di Gigi D’Alessio. Dopo la rottura con lui era il momento di dare una svolta e lei lo ha fatto sia con un nuovo look ai capelli, sia con il cambiamento del genere musicale. Vedremo ancora Anna nei prossimi mesi, cantare ancora con questo stile diverso.

Anna Tatangelo ospite a Domenica In parla di Gigi ancora

La cantante ha diverse volte dichiarato di non voler affrontare l’argomento della sua vita privata, in un momento difficile in cui ha detto per sempre addio all’amore della sua vita, Gigi. Tuttavia non vogliono dargli tregua e continuano ad uscire notizie sulla fine del loro rapporto. L’ultimo aggiornamento lo abbiamo dalla partecipazione di Anna a Domenica In, invitata per parlare dei suoi 18 anni di carriera. Durante l’intervista dunque Mara Venier tira fuori l’argomento Gigi ma anticipa che non le rivolgerà nessuna domanda specifica. Proprio perché conosce la sofferenza della cantante nel parlare della fine della sua storia d’amore.

La Venier rivela anche di sapere determinate cose sulla loro relazione ma che non le dirà mai e poi conclude dicendo che prova una grande ammirazione per Anna. La Venier fa dunque intendere che ci siano delle verità nascoste alla base della fine di questa storia, ma forse non le sapremo mai.

