Al via Tale e Quale Show: il regolamento, i concorrenti e un grande ritorno

Questa sera, venerdì 18 settembre, torna Carlo Conti con una nuova edizione di Tale e Quale Show. Il regolamento di quest’anno, la giuria e tutti i concorrenti che si sfideranno

Prende il via venerdì 18 settembre su Raiuno la nuova edizione di Tale e Quale Show, programma di successo guidato da Carlo Conti. Saranno dieci i protagonisti, cinque uomini e cinque donne, riducendo così il numero di concorrenti rispetto agli anni passati. Le esibizioni saranno giudicate dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Al termine di ogni puntata verrà decretato il vincitore la cui performance avrà ottenuto il punteggio di voti più alto. A quest’ultimo sarà consegnato un premio in denaro da devolvere in beneficenza. Non ci sarà nessuna eliminazione nel corso delle puntate.

Il cast di Tale e Quale Show 2020 e il ritorno di Cirilli

Per questa decima edizione tornerà nello show Gabriele Cirilli che affiancherà il conduttore nell’intrattenimento del pubblico. Nel corso delle settimane si sfideranno a portare in scena la migliore imitazione cinque uomini e cinque donne. Il cast femminile sarà così composto: ci sarà la showgirl Carmen Russo, la comica e presentatrice Francesca Manzini,che ha già mostrato le sue qualità nel corso di Amici Celebrities e la conduttrice Carolina Rey. Infine Giulia Sol, attrice di musical e Barbara Cola, cantante e attrice che ha partecipato anche all’ultima edizione di “Ora o mai più”.

Il cast maschile prevede due cantanti: Pago, ormai esperto di reality dopo la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip e Virginio, vincitore di Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2011. A loro si aggiungono Sergio Muniz, l’attore Francesco Paolantoni e uno dei doppiatori italiani più talentuosi, Luca Ward.

Lo show si svolgerà in totale sicurezza, saranno seguire le norme anti Covid e l’intero team sarà costantemente monitorato per intervenire prontamente in caso di qualche positività. L’appuntamento con Carlo Conti e Tale e Quale Show 2020 è per questa sera, su Raiuno in prima serata.

