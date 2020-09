Ballando con le Stelle pronto a partire: tamponi a tappeto e un ballerino speciale

Ballando con le Stelle torna in tv sabato in prima serata dopo diversi problemi legati al Covid. Coppie pronte, giuria anche e qualche novità

L’attesa è finita, Ballando con le Stelle sta per tornare davvero. Sabato in prima serata, su Rai 1, il programma di Milly Carlucci torna a far sognare i suoi spettatori che per mesi e mesi hanno dovuto sopportare l’assenza del programma. Nella scorsa stagione, a causa dell’emergenza sanitaria, il reality dedicato alle performance di ballo non è andato in onda, e ora la trepidazione è tanta.

L’inizio è stato rimendato varie volte per via dei test effettuati e anche di due positivi: il ballerino Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta risultati positivi dopo la vacanza in Sardegna.

“Quei tre mesi di fermo sono stati una mannaia sulla nostra testa. E pensare che noi avevamo già cominciato a prepararci fin dall’11 marzo. Poi purtroppo il periodo buio, angosciante, con i partecipanti che ballavano via internet seguendo il maestro”. Queste le parole della padrona di casa che non riesce a trattenere l’ansia e la preoccupazione dopo un periodo non facile.

Ballando con le Stelle, tutto il cast al completo

Tamponi settimanali tutti negativi e si parte. Unico dubbio su Paolo Conticini poi con l’ok al successivo test di negatività. L’unico che non sarà ancora presente sarà Samuel Peron, compagno di ballo di Rosalinda Celentano che per il momento è accompagnato da Tinna Hoffman. Così si parte con le coppie stabilite da diverso tempo ormai.

Sul palco vedremo: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, Paolo Conticini e Veera Kinunnen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando ed Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Anche la giuria, composta da Carolybìn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, è pronta a dare il suo esito come anche gli opinionisti, per questa stagione Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

Arrivano quest’anno poi i Tribuni del popolo: Gianni Ippoliti, Rossella Erra e Antonio Razzi che avranno il compito di riscontrare le decisioni più impopolari della giuria.

Insieme a Milly Carlucci come sempre Paolo Belli. Il primo ballerino per una notte di questa 15esima edizione sarà Massimiliano Allegri.

