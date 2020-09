Donatella Versace a 65 anni un corpo pazzesco al mare

Donatella Versace in Sardegna con un collaboratore, immortalata in costume e il fisico è da paura

La stilista Donatella Versace al mare viene fotografata e appare con un fisico straordinario a 65 anni. La sorella di Gianni indossa un bikini mini rosa, che mostra le forme muscolose della stilista bionda. Donatella si prende una pausa dal lavoro, per rilassarsi sulle spiagge di Porto Cervo. Nel frattempo, appare spensierata e rilassata al fianco di un caro collaboratore.

Un fisico così è notevole a 65 anni, per quanto Donatella sia stata favorita dalla natura, qui c’è anche lo zampino di un chirurgo. Anche se spesso si parla del viso della Versace, che ha subito molti ritocchi ormai questo è noto, forse Donatella si è fatta sistemare anche qualche punto del corpo. Le labbra sono molto gonfie, i segni di vari lifting si vedono e le rughe sono state tirate al massimo. Il corpo appare statuario, senza una grinza ne grasso in eccesso è tutto sodo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ha vinto Amici 2014, com’è diventata e cosa fa adesso – Foto

Relax per Donatella prima della Milano Fashion Week

La Versace avvistata in Sardegna fra le onde del limpido mare dell’isola, mentre faceva canottaggio con un collaboratore e si rilassava sulle spiagge della Costa Smeralda. Il riposo però sta per terminare in vista dell’inizio della settimana della moda di Milano, che inizierà il 22 settembre e terminerà il 28. Tuttavia l’emergenza coronavirus non è terminata e nonostante la diminuzione dei casi nel periodo passato, ora sembra che la situazione stia nuovamente precipitando.

Di conseguenza, per questo motivo moltissimi stilisti hanno preso l’importante decisione di sfilare a porte chiuse per evitare i contagi. Anche Donatella come altri colleghi ha preso questa decisione, la sfilata però sarà trasmessa sui canali digitali ufficiali come versace.com. La sfilata primavera-estate 2021 sarà visibile alle ore 18:00 del 25 settembre in streaming, e tutti potranno guardarla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Agus Gandolfo, dècollète mondiale: ma il reggiseno dov’è? – FOTO

La premessa di Donatella sulla sfilata, scritta in una lettera da lei stessa. La stilista invita tutti quanti ad immergersi nella meravigliosa storia sulla scoperta dell’antica casa di moda Versace. Promette un viaggio all’insegna di un mondo utopico con Medusa. Il tema è stato ispirato dalla loro stampa Trésor de la Mer. Sembra che sarà uno spettacolo imperdibile!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.