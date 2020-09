Justine Mattera, il vestito di paillettes non nasconde niente: che bellezza – Foto

Justine Mattera, il vestito di paillettes verde esalta il suo fisico asciutto e atletico e non nasconde niente: รจ un vero spettacolo.

Sono lontani i tempi in cui Justine Mattera cercava di conquistare il pubblico italiano imitando Marilyn Monroe. Negli anni, la Mattera รจ riuscita a conquistare il suo posto nel mondo dello spettacolo. Oltre ad essere spesso opinionista di diversi programmi tv, la Mattera รจ sempre molto presente sui social dove pubblica foto in cui sfoggia la sua bellezza.

Nella foto che vedete qui in alto, con un vestito appariscente che mette in risalto le sue forme, la Mattera appare bellissima e mette in mostra le sue gambe mozzafiato che lei allena quotidianamente. Da grande appassionata di sport, infatti, Justine si allena sempre e il fisico che sfoggia ne รจ la prova.

Justine Mattera, body rosso da infarto: boom di like e commenti