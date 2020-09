Maria Grazia Cucinotta senza tempo: nuovo look, seno in primo piano e i fans svengono. Bellezza stratosferica per l’attrice, foto.

Maria Grazia Cucinotta sempre più bello. Con i capelli ricci, un vestito con una profonda scollatura, l’attrice incanta per la sua bellezza che, con gli anni, ha conquistato anche i più giovani. Una foto scattata al mare e che l’attrice accompagna con le seguenti parole prese in prestito da Agostino Degas:

“Le donne che amano il mare, se lo portano dentro, fa parte della loro essenza. Vivono di correnti e di alte maree, alternando tenere carezze alla forza della passione. Quando sono in burrasca diventano tempestose, imprevedibili, difficili da affrontare. Ti sorprendono per le improvvise tempeste emotive, ma quando la furia delle onde si placa, diventano dolci, silenziose e accoglienti. Sanno stupirti per le ricchezze che puoi trovare nelle loro profondità. Perché le donne che amano il mare sono anime burrascose e accoglienti in cui vorresti vivere per sempre…“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Monica Bellucci intramontabile, la scollatura è spaziale – FOTO

Maria Grazia Cunicotta cambia identità e si trasforma in Adele