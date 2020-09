Pablo Trincia lascia “Chi l’ha visto”: un addio misterioso

Pablo Trincia dice addio a Chi l’ha visto. L’ex iena è l’inviato di Federica Sciarelli dallo scorso anno. Cosa ci sarà sotto il suo abbandono?

Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto. È stato lui stesso ad annunciarlo :«Sta sera va in onda il mio ultimo servizio per Chi l’ha visto e forse per la tv in generale» ha detto, senza dare altre spiegazioni.

Trincia è conosciuto al grande pubblico per essere una ex iena: per diverso tempo è apparso sullo schermo di Italia Uno con lo smoking classico che contraddistingue i giornalisti del programma.

Poi è passato a Rai 3, iniziando un’interessante collaborazione a fianco di Federica Sciarelli nello storico programma Chi l’ha visto.

Non solo. Tra un’esperienza e l’altra, Pablo Trincia ha accumulato tante collaborazioni professionali: in passato ha lavorato per La Stampa, il Venerdì di Repubblica, Io Donna, Panorama, l’Espresso, Berliner Kurier, Vanity Fair, Die Welt e The Indipendent.

Pablo Trincia e l’addio improvviso: cosa c’è sotto

Insomma, un curriculum di tutto rispetto, che lo ha portato in tv. Quella tv che adesso Trincia intende abbandonare: il giornalista, infatti, intende dire addio a tutto il piccolo schermo. Non sappiamo con esattezza cosa si nasconde dietro l’abbandono del giornalista.

Che ci siano dissapori con gli autori del programma? O si tratta di una scelta dettata da nuovi progetti, ben più allettanti per il giovane inviato? D’altronde Trincia si è sempre occupato di Esteri quindi, probabilmente, ha in mente un’esperienza fuori dall’Italia.

A noi non resta che fargli i migliori auguri anche se mancherà a tutti. In bocca al lupo!

