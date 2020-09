Pago, ripartenza da Tale e Quale Show dopo la rottura con Serena Enardu

Pago, nome d’arte di Pacifico Salvatore, fa parte del cast di Tale e Quale Show, programma in onda dalla serata di oggi, venerdì 18 settembre, su Rai 1

Già protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip, Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show. Il programma andrà in onda da stasera, venerdì 18 settembre, su Rai 1. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, si tratta di una fortuna trasmissione, in cui i partecipanti imitano in tutto e per tutto cantanti famosi del panorama italiano e internazionale.

Infatti ogni concorrente tenterà di conquistare giudici e pubblico somigliando il più possibile sia nell’aspetto che nella voce e nelle movenze l’artista che gli viene assegnato ogni settimana. Questo sarà l’obiettivo anche di Pago, reduce dalla fine della sua storia d’amore con Serena Enardu, durata dal 2013 al 2019.

LEGGI ANCHE —> Gianni Morandi, la rivelazione di Barbara Cola spiazza tutti

Pago pronto a Tale e Quale Show dopo il termine della storia d’amore con Serena Enerdu