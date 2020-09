Eva Henger continua ad illuminare il web con i suoi meravigliosi scatti: la splendida star ungherese mette in mostra le sue curve da capogiro.

Eva Henger ha letteralmente infuocato l’estate pubblicando tutti i giorni meravigliosi scatti in costume. La stella ungherese è dotata di una bellezza e di una sensualità fuori dal comune. Nonostante un’età non più giovanissima, l’ex attrice è in splendida forma e le sue curve fanno ancora impazzire gli uomini. Eva, poco fa, ha condiviso una foto mostruosa in cui indossa un bikini davvero strettissimo: boom di like e commenti per la nativa di Győr.

Il meraviglioso scatto di Eva Henger: che fisico!