Giorgia Palmas ha condiviso in rete uno scatto particolarmente bello in cui mette in mostra il suo fascino e la sua dolcezza.

Giorgia Palmas è una donna bellissima ed incantevole. La conduttrice è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta 1,8 milioni di follower. Il fascino della nativa di Cagliari non lo si scopre di certo adesso: nel 2000 si classificò al secondo posto nel concorso ‘Miss Mondo’. Giorgia ha conquistato maggiore popolarità diventando velina al posto di Elisabetta Canalis a Striscia la notizia. Nella sua carriera è stata anche attrice, prendendo parte a serie tv come ‘Carabinieri’ e al film ‘Vacanze di Natale a Cortina’. La Palmas, poco fa, ha postato uno scatto bellissimo.

Il bellissimo scatto di Giorgia Palmas: che sguardo!