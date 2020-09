Anna Tatangelo, la posa di spalle manda in tilt Instagram – FOTO

Anna Tatangelo è meravigliosa nelle sue storie pubblicate tramite il profilo Instagram: la cantante, girata di spalle, lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Verona beach 🔫 Guapo🔥 @realgeolier2 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 6 Set 2020 alle ore 5:07 PDT

Anna Tatangelo è sempre splendida, forse ancora di più con questo suo nuovo stile. Non stiamo parlando solo del look, ma anche dei suoi nuovi brani. Infatti la troviamo bionda e in versione rapper. Insomma sembra proprio che abbia rivoluzionato la sua vita dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Tantissimi i cambiamenti da parte della cantante di Sora. La troviamo con i capelli biondi e lunghi, nuove melodie ed un percorso rap che ha guadagnato il favore del pubblico.

Il brano Guapo, interpretato con il rapper Geolier, è stato un vero e proprio successo nel corso di questa estate superando i 9 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma Anna non intende fermarsi qui. Vediamo cosa potrebbe bollire in pentola nella prossima pagina.

