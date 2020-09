Giulia Salemi: body super sgambato e lividi, web in delirio – Foto

Giulia Salemi infiamma Instagram: body super sgambato total black e lividi per l’influencer. Web in delirio: “ammazza che foto”.

Visualizza questo post su Instagram Quando i lividi non ti abbandonano mai 😅 Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi) in data: 21 Set 2020 alle ore 10:55 PDT

Super sexy e sensuale: Giulia Salemi si mostra con un body super sgambato total black nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Bellissima, sguardo ammiccante, forme in bella mostra e lividi come fa notare la stessa Salemi che, probabilmente, in modo distratto, potrebbe essersi fatta male.

Oltre ad essere bella, però, Giulia piace anche per essere una ragazza in gamba, molto autoironica e sempre disponibile. Già durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, la Salemi aveva dato prova di essere una persona sempre pronta ad aiutare gli altri e, in queto periodo, i fans continuano a seguirla con affetto avendo avuto modo di avere a che fare con una persona bella e genuina.

