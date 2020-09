Naike Rivelli continua a esagerare: solo Perizoma e senza reggiseno, mai vista – FOTO

Naike Rivelli esagerata e bellissima su Instagram: con un solo perizoma e senza reggiseno, la figlia di Ornella Muti lancia un messaggio contro il consumismo.

Naike Rivelli torna ad infiammare il web mostrandosi in tutta la sua bellezza. La figlia di Ornella Muti, su Instagram, pubblica una foto in cui indossa solo un perizoma senza reggiseno per lanciare un messaggio importante sul consumismo. Naike, infatti, rivolgendosi ai followers, li esorta a riflettere sul concetto di consumismo e sulla qualità dei vestiti che s’indossano ogni giorno e che vengono sponsorizzati.

“Il consumismo influenza le persone a ricercare e acquistare in maniera maniacale, brand che possano elevare il loro status social” – scrive su Instagram la Rivelli. “La cosa comica è che le grandi firme e gli influencer non badano più alla qualità dei prodotti che vi spingono ad acquistare. Anzi. Vi propongono Materiali scadenti lavorati chimicamente che fanno male alla pelle. Vi siete mai chiesti con cosa sono fatte le vostre mutande? No perché, le mettiamo dalla mattina alla sera.. Forse sarebbe importante informarsi su cose del genere..”, aggiunge poi la figlia della Muti.



Naike Rivelli, bacio saffico su Instagram