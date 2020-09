Elettra Lamborghini in tv fa faville, esplosiva come sempre – FOTO

Elettra Lamborghini, apparizione in tv per la influencer, cantante ed ereditiera: che spettacolo, le sue curve esplosive rapiscono

Si conferma uno dei personaggi pi√Ļ in voga del 2020 Elettra Lamborghini. L’influencer e cantante si √® ormai affermata a livelli assoluti, l’apparizione al Festival di Sanremo √® stata probabilmente il passo definitivo per imporsi come una delle beniamine del pubblico. Nuovo grande successo quest’estate con il brano ‘La Isla’ cantato con Giusy Ferreri e adesso ci siamo, per il grande evento: Elettra si sposer√† in un matrimonio da sogno con il suo fidanzato, il noto deejay Afrojack. Location incantata sul Lago di Garda con la supervisione di Enzo Miccio e cerimonia che passer√† alla storia per sfarzo e parterre de roi.

Elettra Lamborghini, bellezza da favola e curve da urlo