Francesca Neri, dove è finita la moglie di Amendola?

Francesca Neri la moglie di Amendola non si vede più, la coppia si era sposata a New York ma forse in Italia il loro matrimonio non è legale

Francesca Neri e Claudio Amendola sono una coppia dal 1999, i due si sono sposati a New York ma non hanno mai rifatto il matrimonio anche in Italia. Amendola prima della Neri è stato sposato a soli 19 anni, era un giovane ribelle che aveva lasciato il liceo per sbancare il lunario con qualche lavoretto. La moglie era Marina Grande e i due sono stati sposati dal 1983 al 1987, hanno avuto due figlie insieme. Una oggi fa l’artigiana e l’altra è una doppiatrice di successo e anche mamma.

Francesca Neri una grande attrice, ma dov’è finita

La moglie di Amendola è stata un’attrice di successo, ha interpretato numerosi film tra cui, Pensavo fosse amore..invece era un calesse. Poi la ricordiamo per l’interpretazione in Hannibal. Per anni l’attrice è stata legata a Domenico Procacci, ma a fine anni ’90 comincia a frequentare Claudio Amendola. I due insieme hanno un figlio, Rocco nato nel 1999 da quel momento la Neri si è ritirata dal cinema. Di questa scelta Francesca non si è mai pentita anche perché sostiene di non aver trovato ruoli da interpretare che la stimolassero a tal punto.

Tre anni fa Amendola e la Neri hanno affrontato una grande prova, Claudio ha subito un’infarto e grazie alla reazione tempestiva della moglie che lo ha immediatamente portato in ospedale tutto è andato per il verso giusto. Uno spavento bello grosso per Amendola. Una cosa del genere ti fa rivedere le tue priorità nella vita. Dopo l’infarto l’attore ha perso 12 chili in 8 mesi, ha smesso di fumare, di bere e ha cominciato a mangiare in modo più sano.

L’attore ha rivelato in un’intervista a Verissimo tempo fa, di aver subito una crisi con la moglie dopo due anni dalla nascita del figlio. Ma questa crisi ha fatto capire ad entrambi che non possono stare l’uno senza l’altro. Le parole dell’attore: “L’amore va difeso e coltivato, ma una volta che ce l’hai, non esiste più niente”.

