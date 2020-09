Friends, reunion del cast in una location molto particolare – FOTO

Reunion a sorpresa per il cast di Friends: i protagonisti della celebre serie anni ’90 condividono da anni appartamenti ed avventure.

A distanza di 16 anni dalla messa in onda del suo ultimo episodio, Friends fa ancora parlare di sé. Un cast stellare, che ha segnato gli anni ’90 e le generazioni a seguire, a tal punto da vantare ancora oggi uno dei pubblici più affezionati della storia della tv. Ben consapevoli del loro grande successo, le star della serie non perdono occasione per rincontrarsi e concedere a se stesse e ai propri fan di fare un tuffo nel passato. L’ultimo incontro risale a ieri sera ed è avvenuto in un luogo davvero particolare. Clicca su “successivo” per scoprirlo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lucio Battisti, il vero significato dietro una delle sue canzoni più celebri

Friends, incontro in un luogo speciale