La Mantovani si è risposata. Matrimonio molto romantico per la vedova

La vedova di Pavarotti Nicoletta Mantovani si è risposata ieri con Alberto Tinarelli a Bologna. Per lei abito color ghiaccio in coordinato con quello della figlia Alice

Fiori d’arancio per Nicoletta Mantovani. Le nozze della nota manager dello spettacolo si sono celebrate nel pomeriggio di ieri nella chiesa dell’Antoniano. Nicoletta in una recente intervista a Chi, ha spiegato che ha conosciuto il marito solo pochi mesi prima. Lui è Alberto Tinarelli, 52 anni, bolognese e manager per una azienda di servizi finanziari.

“Siamo tanto felici“, ha spiegato prima delle nozze la promessa sposa, “Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo“. Un matrimonio che è stato organizzato in tempi record per i due ma che evidentemente è stato molto voluto.

Sembra sia stata la scrittrice bolognese Grazia Verasani a presentare Alberto all’amica Nicoletta: “Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore“, ha confidato Mantovani. “Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore“.

Nicoletta Mantovani si risposa: le nozze a Bologna