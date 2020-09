Una ragazza di 27 anni è deceduta la scorsa notte in un terribile incidente avvenuto lungo la Sp17 nel territorio di Inverno e Monteleone (Pavia).

Un drammatico incidente si è consumato durante la scorsa notte lungo la Sp17 nel territorio di Inverno e Monteleone, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, un’auto con a bordo tre ragazzi si è prima schiantata contro un palo della luce, successivamente è stata sbalzata dall’altro lato della carreggiata e uscendo fuori strada si è ribaltata in un fossato. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I medici non hanno potuto far nulla per una ragazza di 27 anni che nell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Feriti gli altri due giovani, trasportati in ospedale, dove sono stati ricoverati non in pericolo di vita.

Un morto e due feriti, questo il bilancio del tragico incidente consumatosi durante la scorsa notte, tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, sulla strada provinciale 17 a Inverno e Monteleone, comune in provincia di Pavia. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione de Il Giorno, un’auto, una Alfa Romeo Giulia con a bordo due ragazze di 27 e 26 anni ed un ragazzo di 31 alla guida, si è scontrata contro un palo e, finendo dall’altra parte della carreggiata, è uscita fuori strada ribaltandosi in un fossato.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 Areu che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso della 27enne residente a Sant’Angelo Lodigiano. Nell’impatto, la vittima, che viaggiava sul sedile posteriore, è stata sbalzata fuori dal veicolo finendo schiacciata sotto l’auto. Gli altri due occupanti, feriti lievemente, sono stati soccorsi dallo staff sanitario e trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia, dove sono ricoverati non in pericolo di vita.

Intervenuti sul luogo del tragico schianto anche i Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto interessato e gli agenti della Polizia Stradale di Pavia che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica.

Al momento, come riporta Il Giorno, dai primi rilievi, pare essersi trattato di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

