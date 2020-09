Questo ragazzo oggi è tra gli chef più famosi e amati. Lo riconoscete?

Ad oggi i programmi di cucina sono molto famosi e amati dalla gente, in questi anni moltissimi chef di talento sono apparsi in tv

Abbiamo imparato ad apprezzare e amare gli chef più di talento del mondo grazie a programmi come Masterchef, 4 ristoranti, Cucine da incubo, Antonino Chef Academy e molti altri. In Italia i chef amati sono moltissimi ma questo ragazzo si contraddistingue da una folta chioma lunga e dagli occhiali neri da vista. Nato a San Francisco nel 1976, sua madre è un attrice francese Barbara Bouchet. Lui è Alessandro Borghese, uno dei più amati e rispettati chef nel panorama culinario e televisivo. Il suo programma 4 ristoranti ha un successo pazzesco da ben 5 anni, in onda su canale 8.

Borghese ha partecipato anche ad altri programmi, Lasciatemi cantare come concorrente e poi Cortesie per gli ospiti a New York come conduttore. Alessandro si contraddistingue anche per la sua umiltà e semplicità, sarà anche questo il motivo per cui il pubblico lo acclama così tanto. Lo chef oltre che a fare il programma che lo ha reso ancora più noto in Italia, possiede anche il suo ristorante a Milano. Un luogo incantevole dove lo chef può sbizzarrirsi con i suoi piatti moderni ma semplici, dal gusto irresistibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Friends, reunion del cast in una location molto particolare – FOTO

Gli altri chef molto amati in Italia al fianco di Alessandro Borghese

In Italia i cooking show stanno prendendo piede sempre di più, ormai sono molti i programmi che trattano di cucina. Al timone di questi ci sono altrettanti chef notevoli come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Questi tre sono stati tutti giudici al fortunato programma Masterchef, tuttavia ora Cracco non ne fa più parte come il ristoratore Bastanich anche lui ritirato dal programma per concentrarsi sui loro ristoranti. Nel panorama delle cucine sia in tv che fuori solo loro dunque i detentori del successo e del sapere. Oltre ad avere i loro programmi però, ognuno di loro possiede il proprio ristorante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Francesca Fialdini, l’accusa del pubblico “La sua è una bugia”

Carlo Cracco con il Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Alessandro Borghese-Il lusso della semplicità in Viale Belisario 3 a Milano. Bruno Barbieri con il ristorante Fourghetti che però ad agosto ha ceduto a Erik lavacchielli. In fine Antonino Cannavacciulo con la sua location meravigliosa nella Villa Crespi Relais & Chateaux a Novara.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.