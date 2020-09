Tommaso Zorzi portato via dai medici: lascia il Grande Fratello nella notte. Paura nella casa e anche fuori: uno dei concorrenti più amati rischia di uscire per sempre dal gioco

Paura nella casa del Grande Fratello Vip e anche fuori. Tommaso Zorzi è uscito dalla casa più spiata d’Italia nella notte, dopo essere stato tutto il giorno di ieri a letto con la febbre alta. La sua mancanza si è sentita molto nella casa, soprattutto per i telespettatori che stanno guardando il programma anche e soprattutto per lui. Dopo aver passato la giornata a riposo con la febbre a 39, ieri sera gli è stato chiesto di uscire per passare la notte fuori.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Tommaso Zorzi abbandona la casa nella notte: rischia di uscire dal Grande Fratello

Sono giorni che Tommaso sta male, dal primo giorno che ha passato nella casa. La febbre gli era scesa ma è ritornata a salirgli un paio di giorni fa, peggiorando poi nella giornata di ieri. Risultato negativo a tutti i tamponi che gli hanno e che stanno continuando a fargli, non si spiega il motivo per cui l’antibiotico non stia facendo effetto come dovrebbe. Tutti i suoi fans sono preoccupati per lui e temono che possa uscire definitivamente dalla casa: si confida nel fatto, che Alfonso Signorini, farà del suo meglio per andare incontro all’influencer e trovare una soluzione che possa andare bene a tutti.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Intanto, dopo aver passato la notte fuori, non è rientrato ancora. Sarà presente questa sera per la puntata?