Claudia Romani: bikini inesistente in neon green: fondoschiena da urlo – Foto

Claudia Romani blocca Instagram con le foto in cui sfoggia un bikini inesistente in neon green: il fonsoschiena da urlo fa impazzire tutti.

Se in Italia è arrivato l’autunno e i bikini hanno lasciato il posto ad abiti autunnali, negli Stati Uniti, dove vive Claudia Romani, il caldo permette ancora di sfoggiare bikini super ridotti come quello che l’influencer indossa nella foto che vedete qui in alto e che le hanno permesso di conquistare le prime pagine di diversi magazine. Con uno slip super ridotto e un reggiseno che fatica a nascondere il seno prosperoso che sfoggia in tutte le foto, la Romani fa il giro del mondo lasciando letteralmente senza parole i suoi followers che, seppur abituati a questo genere di foto, ogni volta restano incantati.

Dopo aver mostrato il lato A reso super sexy dal costume che indossa, la Romani ha anche sfoggiato il fondoschiena da urlo, lasciato praticamente scoperto dallo splip quasi invisibile che indossa.

