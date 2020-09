Filippa Lagerback, abito lungo e palloncini rosa. Compleanno sensuale – VIDEO

Festa di compleanno in abito lungo e palloncini rosa come testimonia il video postato da Filippa Lagerback sulla sua pagina Instagram e che vede come regista la figlia

Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva volto noto di “Che tempo che fa”, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. Dopo aver iniziato la carriera come fotomodella, intraprende la strada dello spettacolo, lanciata nel 1993 dallo spot pubblicitario della birra Peroni.

Filippa Lagerback da diversi anni vive la sua storia d’amore con il presentatore televisivo e radiofonico di Radio Deejay Daniele Bossari, con cui ha anche avuto una figlia di nome Stella, ormai divenuta una vera e propria giovane donna con i suoi 17 anni compiuti da poco.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono una felice coppia felicemente sposata dal 1° giugno 2018 nonostante i moltissimi anni trascorsi assieme. Da anni tuttavia vivono insieme in una bellissima villa a Varese, che offre una spettacolare vista sull’omonimo lago. La magione, immersa nel verde, è a dir poco fantastica, degna di essere la casa di personaggi così in vista nel mondo dello spettacolo.

Buon compleanno a Filippa Lagerback, il video sulla sua pagina Instagram