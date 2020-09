Ha vinto Miss Italia 2019, che fa e come è diventata

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, sta per lasciare la corona ad una nuova reginetta. Che cosa farà adesso? Scopriamolo insieme

Stiamo tutti aspettando la nuova reginetta del concorso di bellezza italiano che da 80 anni ci lusinga con tanta eleganza e armonia. Lo scorso anno ha vinto il titolo di Miss Italia la giovane Carolina Stramare, classe 1999. Presto dovrà lasciare la corona e lo scettro ad una nuova ragazza. Intanto scopriamo insieme cosa fa la bella Carolina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ha vinto Miss Italia 2017, che fa e come è diventata

Carolina Stramare è stata incoronata Miss Italia 2019 a soli 20 anni. La giovane ragazza è di origini venete da parte paterna, si è diplomata al liceo linguistico ed ora frequenta l’Accademia delle belle arti a Sanremo. Dopo il concorso ha iniziato la carriera da modella e collabora con marchi come Tezenis, Colmar e Philip Plein. Ha partecipato all’80esima edizione di Miss Italia con la fascia della Lombardia. Fin da piccola, Carolina ha dovuto affrontare difficoltà e nel 2018 ha dovuto salutare definitivamente sua mamma, un tumore l’ha portata via da lei. È stata cresciuta dai nonni materni che l’hanno spinta a partecipare al concorso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ha vinto Miss Italia 2018, che fa e come è diventata

Visualizza questo post su Instagram Settembre 🦋 @stefanodelellis Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 17 Set 2020 alle ore 3:16 PDT

Per il momento la giovane Carolina non ha annunciato nessun fidanzamento. La ragazza si è lasciata con il suo ragazzo poco dopo essere stata eletta Miss Italia. E’ molto seguita su Instagram, i suoi follower sono arrivati a 184mila e giorno dopo giorno crescono. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, per il momento le cose sembrano andare nel modo giusto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter