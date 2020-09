Giulia De Lellis e Andrea Damante si rivedono: “Per il bene di nostro figlio”

Giulia De Lellis e Andrea Damante si rivedono per il “figlio”, lei rivela: “Sta un po’ con mamma e papà”. Stiamo parlando di Tommy, il cagnolino che hanno preso insieme qualche mese fa

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati da qualche mese e, a quanto pare, sono rimasti in buoni rapporti. A differenza delle altre volte in cui si sono lasciati, questa volta hanno deciso di non farsi la guerra e di separarsi da persone adulte che sono consapevoli di volersi molto bene, anche se come coppia continuano a non funzionare. Poco prima di lasciarsi, i due avevano preso un cane insieme che hanno chiamato Tommaso e a cui vogliono molto bene. Diventare “genitori” del piccolo, li ha aiutati a restare in contatto per il bene del cagnolino.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Giulia De Lellis e Andrea Damante si rivedono per il piccolo Tommy: “Ora sta con la mamma, tra un po’ con il papà”

Andatele a vedere sono dolcissime queste stories ✨👄 #damellis pic.twitter.com/FrqdktiDZw — K – U – W- A -🌹 (@Adelediceche) September 22, 2020

Nelle storie Instagram del piccolo Tommy, è comparsa Giulia che ha parlato un po’. “Ora sta con la mamma, tra un po’ arriva il papà” scrive, taggando poi Andrea nelle storie. “Non ricominciamo, noi ci vogliamo bene, tutti e tre. Tommy è di entrambi e abbiamo deciso di fare un po’ e un po’. Ora Tommy si è fatto tutto profumato per l’arrivo di Andrea e passerà tutta la giornata con il suo papà, a cui vuole molto bene. Però vuole molto più bene alla sua mamma”.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

I social sono completamente impazziti dopo queste ultime dichiarazioni.