Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”. La segnalazione di Gianni Sperti ha fatto storcere il naso al pubblico da casa

Uomini e Donne è tornato in onda con tante novità, un nuovo format e dei tronisti tutti da scoprire. E, colpo di scena, l’anno è stato giù inaugurato con una clamorosa segnalazione, che ha messo in forte imbarazzo i protagonisti del trono over. Si tratta di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, che si erano messi insieme alla fine del programma.

Uomini e Donne, Veronica e Giovanni nel mirino del web: la segnalazione di Gianni Sperti

“Hanno ingannato tutti” ha esordito così Gianni Sperti, riferendosi alla dama e al cavaliere. Ha poi rivelato che i due sono stati avvistati nel parcheggio degli studi di registrazione in atteggiamenti molto intimi, prima di dichiararsi l’uno per l’altro. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha cercato di prendere le parti della dama. Per lei è assurdo che possa essere successo qualcosa del genere e che nessuno se ne sia accorto.

