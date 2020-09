Striscia la Notizia dice addio ad uno degli inviati più amati

Striscia la Notizia, il famoso Tg satirico targato Mediaset, dovrà fare a meno di uno degli inviati più amati dal pubblico.

E’ proprio Edoardo Stoppa a dire addio al famoso programma che l’ha reso noto al pubblico di Canale 5. Milanese, classe 1969 e amante degli animali, Stoppa si è molto esposto con vari servizi sulla difesa degli animali, intervenendo in ogni caso di maltrattamento e percorrendo tutto lo stivale – da Nord a Sud – per denunciarne i casi, alcuni dei quali non privi di conseguenze per la sicurezza dell’inviato. 11 anni di servizio e devozione, Stoppa ha dato molto a Striscia la Notizia, così come la Striscia la Notizia ha dato molto all’inviato, tant’è che lo stesso la definisce una seconda famiglia. Adesso però Stoppa crede sia giunto il momento di andare altrove, di intraprendere dei nuovi progetti.

Edoardo Stoppa, i nuovi progetti dopo Striscia la Notizia

L’amico degli animali approderà su TV8, partecipando al programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. L’inviato spiega nel corso di un’intervista, che continuerà a parlare e ad occuparsi di animali, che sono da sempre la sua passione ma che desidera poterlo fare quotidianamente avendo uno spazio tutto suo. Ha specificato infatti di non aver avuto alcun problema con Antonio Ricci e tutto il team di Striscia la Notizia ma sentiva l’esigenza di intraprendere un nuovo percorso.

Non si sa ancora come Edoardo Stoppa si inserirà all’interno del nuovo programma. Così come non si sa ancora chi prenderà il suo posto nel famoso Tg satirico. Si può comunque seguire e attendere la nuova stagione di Striscia la Notizia presentato peraltro dal duo comico Ficarra e Picone.

