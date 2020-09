Ritrova l’auto dopo una settimana grazie all’aiuto del web

Un anziano milanese ha ritrovato la sua auto dopo una settimana…aveva dimenticato dove fosse parcheggiata. La figlia ha chiesto aiuto al web

E’ accaduto a Monza domenica 20 settembre. Un anziano si era recato in centro per fare una passeggiata, ma al ritorno si è dimenticato dove aveva parcheggiato l’auto. La paura e il panico hanno accompagnato il protagonista della vicenda, fino a quando non sono arrivati i soccorsi che lo hanno aiutato trovare il parcheggio. La figlia ha creato un gruppo su facebook e a distanza di una settimana tutto si è risolto per il meglio.

Ritrova l’auto dopo una settimana, cosa è accaduto