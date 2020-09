Che visione Naike Rivelli nuda. Ma lei non si spoglia per il piacere dei suoi fans. Ogni volta che lo fa è sempre per un motivo ben preciso.

Spegnerà le 46 candeline il prossimo 10 ottobre, ma Naike Rivelli nuda è sempre uno spettacolo magnifico ed incantevole. Meglio di tante altre che hanno magari anche più della metà della sua età. E la differenza la fanno anche il come ed il perché lei si fa vedere senza vestiti.

Sappiamo bene ormai che questo suo modo di fare è dettato molto spesso dalla volontà di volere provocare. Di volere far discutere, anche su argomenti controversi. E questo è un modo che nessuno penserebbe di intraprendere per fare ascoltare la propria voce e la propria opinione. Lei si invece. Tra l’altro la attrice ed ormai anche influencer di successo a tempo pieno, dal momento che riesce a mobilitare un vasto seguito su Instagram, più volte ha anche parlato di quello che è il rapporto di armonia che vige con la natura, con sé stessa e con il proprio corpo.

Naike Rivelli nuda, ancora una volta provoca su Instagram