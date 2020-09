Pamela Camassa da il benvenuto all’autunno in un abito lungo blu-FOTO

La Camassa è spettacolare in blu, da il benvenuto su Instagram all’autunno e i fan la riempiono di complimenti

Visualizza questo post su Instagram 𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 … 🍁 Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 22 Set 2020 alle ore 12:46 PDT

La showgirl 36enne ha da poco dichiarato che è arrivato il momento di mettere su famiglia e fare un figlio con il suo splendido compagno da 12 anni, Filippo Bisciglia. L’attrice ha dichiarato che sono anni ormai che Filippo le chiede un figlio ma lei non si sentiva ancora pronta. Oggi però le cose sono cambiate e Pamela si sente pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita entusiasmante. La coppia è fantastica sono sempre innamorati e uniti, hanno anche partecipato ad Amici Celebrities insieme a settembre del 2019.

Vita Privata e curiosità su Pamela Camassa

La fidanzata di Filippo Bisciglia è nata a Prato e ha una grande passione per la moda. La Camassa ha studiato ragioneria e prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato in questo ambito. Comincia a recitare da giovane a soli 16 anni, infatti nel 2000 prende parte al film Via del Corso di Adolfo Lippi. Poco dopo partecipa a Miss Mondo Italia ma in questa occasione abbandona la competizione per sollevare il grande problema della situazione umanitaria delle donne in Nigeria. Un fatto che le fa molto onore, una miss paladina della giustizia.

Nel 2005 prova però un’altro concorso, Miss Italia e arriva terza. Dopo questa esperienza viene chiamata a fare la valletta per il programma I Raccomandati e subito dopo partecipa come concorrente a Ballando con le stelle. Arriva poi la conduzione al fianco di Carlo Conti del programma I migliori anni. Proseguendo la Camassa partecipa anche al reality La Talpa che però abbandona per mancanza del fidanzato Filippo.

Visualizza questo post su Instagram 𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒. 😎 Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 20 Lug 2020 alle ore 5:10 PDT

In seguito la bella showgirl partecipa al film di Carlo Vanzina, Un estate al mare e anche a Cenci in Cina di Marco Lamberti. Partecipa anche a Tale e Quale show nel 2013. Ha fatto anche da giudice nel programma Selfie-Le cose cambiano. Una carriera vasta insomma per la Camassa, ma ora è il momento di mettere su famiglia con il suo Filippo.

