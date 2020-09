500 elettrica: grazie a lei stop agli ammortizzatori sociali a Torino

Dopo 13 anni, FCA ha oggi annunciato a sindacati e lavoratori la sospensione degli ammortizzatori sociali per il Polo produttivo torinese di Mirafiori e Grugliasco.

La sospensione avrà luogo dal primo ottobre, data dalla quale saranno anche assunti circa dieci ingegneri, oltre ai 70 apprendisti e a circa 270 inserimenti temporanei già in programma entro la fine del 2020.

Questa notizia piena di speranza si deve alla nuova 500 elettrica che a breve sarà in produzione a Mirafiori.

Si passerà dunque in breve tempo dagli ammortizzatori sociali all’aggiunta di un secondo turno per gli addetti di linea, segno che il lavoro in produzione è in notevole aumento.