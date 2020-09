Martina Colombari, il selfie fa impazzire i fan: sguardo incantevole – FOTO

Martina Colombari ha condiviso uno scatto spettacolare sui social network: l’attrice sfodera il suo sguardo meraviglioso.

Martina Colombari è una delle attrici più amate e seguite dal pubblico italiano. La nativa di Riccione ha un grosso seguito anche sui social: il suo account Instagram vanta 1 milione di follower. La classe 1975 iniziò la sua carriera nel mondo della moda: dopo essere stata eletta Miss Italia nel ’91, tramite un’agenzia internazionale lavorò per i grandi marchi come ‘Giorgio Armani’, ‘Blumarine’, ‘Roberto Cavalli’ e altri. Martina ha esordito come attrice per telefilm nel 2002 nel ruolo di Gioia Capello in ‘Carabinieri’: lei ha preso parte anche a ‘Un medico in famiglia’, ‘I Cesaroni’, ‘Il restauratore’. La Colombari, poco fa, ha incantato la sua platea con uno scatto meraviglioso.

L’incredibile selfie di Martina Colombari: che sguardo