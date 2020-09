Cashback di stato: con il Bonus Pos 300euro di rimborso

Con il Bonus POS o cashback è stato introdotto un meccanismo fiscale che dovrebbe rendere interessanti e convenienti i pagamenti tracciabili sia per i commercianti sia per i consumatori.

Lo scopo ultimo dell’intervento è quello di incidere sulle operazioni “in nero” rendendole meno attraenti e quindi, in definitiva, ottenendone una diminuzione.

Questo in primis perché le operazioni non dichiarate vanno di fatto esenti da qualsivoglia imposizione fiscale, in secondo luogo perché è in buona parte la criminalità organizzata (e non) a svolgere operazioni non dichiarate, per ovvi motivi.

Nel frattempo, è entrato in vigore dal 1° luglio scorso il nuovo limite di 2mila euro per i pagamenti cash (che diventerà di mille euro da gennaio 2022).

Esaminiamo i due angoli visuali della misura.

Da un lato è stato introdotto un credito d’imposta al 30% per i negozianti che si applica esclusivamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Ovviamente ciò vale a patto che le transazioni siano effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate ecc.).

Dall’altro, esiste anche il c.d. “Cashback di Stato” per i consumatori.

In pratica, gli acquisti effettuati con metodi tracciabili (carte di debito o credito e app) sono in parte rimborsati dallo Stato.

Il bonus annuale massimo potrebbe arrivare a 300euro.

Inoltre, per per potervi accedere, con tutta probabilità, sarà introdotta una soglia minima di acquisti.

Gli acquisti che danno diritto al cashback di stato

Il bonus sarà riconosciuto a fronte di operazioni commerciali, effettuate con metodi tracciabili, di varia natura: dalla spesa presso parrucchieri e centri estetici, alle consumazioni presso i bar oppure ai vestiti o agli elettrodomestici.

Ad oggi sono invece esclusi gli acquisti online forse perché le transazioni in tale ambito avvengono già principalmente con carte e altri mesi di pagamento tracciabili.

In ogni caso potrebbe aprirsi in linea teorica un tema sulla penalizzazione del settore.

Al momento, il piano prevede che sia rimborsato al consumatore il 10% di quanto speso, fino al tetto di 1.500 euro a semestre e 3 mila euro all’anno (e quindi 150euro ogni sei mesi e 300euro all’anno).

