Beautiful, anticipazioni puntata 24 settembre: Thomas perde la pazienza

Beautiful, anticipazioni: Liam è convinto che Douglas stia dicendo la verità riguardo a Phoebe. Nel frattempo Thomas cerca di forzare Hope.

Momenti di tensione a Beautiful dopo che Douglas ha svelato a Hope e Liam che Beth è ancora viva. Hope non gli crede e, anzi, si è sentita infastidita dal suo atteggiamento, ma Liam è convinto che il bambino dica la verità. Sa che Thomas nasconde un segreto ed è sempre più convinto che questo segreto riguardi sua figlia. Nel frattempo Hope e Thomas sono partiti per il loro “viaggio di nozze” in città. Thomas è convinto che riuscirà finalmente a trascorrere la notte con Hope. Ma sarà veramente così?

Beautiful, anticipazioni: situazione critica per Hope

Dale anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas reagirà con rabbia di fonte all’indecisione di Hope e lei inizierà ad avere seriamente paura per la sua sicurezza. In preda ad un vero e proprio raptus, il giovane Forrester le ricorderà senza troppi giri di parole che sua figlia è morta e se ne deve fare una ragione. Parallelamente, Liam continuerà ad indagare sul segreto di Thomas, mentre Douglas deciderà di parlare con la diretta interessata. Sgattaiolato nella camera di Phoebe, il bambino le si rivolgerà chiamandola Beth.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che il senso di colpa di Flo sta crescendo a dismisura. La ragazza origlierà di nascosto una conversazione tra le zie sul matrimonio di Hope e si sentirà responsabile dell’infelicità della cugina.

