Caterina Balivo, avete mai visto il suo bagno? Sola in intimo davanti allo specchio

Caterina Balivo mostra il bagno della sua casa su Instagram: la conduttrice sgoffia l’intimo e lascia tutti senza fiato per la sua bellezza.

Caterina Balivo dà la buonanotte ai fan mostrandosi in intimo davanti allo specchio della propriacasa. Bellissima, con i capelli raccolti, la conduttrice immortala il momento della sua preparazione per la notte scattando una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore.

“Niente è più bello di riconoscersi allo specchio, sia per come si è fuori ma soprattutto per come si è dentro. Buona notte”, scrive la conduttrice che, lontana dalla televisione, continua ad avere un contatto con i fans attraverso i social.

Immancabili i commenti dei fan sotto il post tra cui spunta anche quello di Jo Squillo: “Ma tu sei bella dentro e fuori“, le scrive la Squillo esaltando la bellezza della conduttrice campana.

Caterina Balivo, look naturale con il marito Guido Maria Brera